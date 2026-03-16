Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:31, 16 марта 2026

Суд отпустил блогера Лерчек

Суд Москвы отпустил Лерчек из-под домашнего ареста
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Гагаринский суд Москвы отпустил блогера Лерчек (Валерия Чекалина) из-под домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

С Лерчек снимут электронный браслет, ей также разрешили посещать медучреждения без специального разрешения.

Ранее сообщалось, что суд приостановил дело в отношении блогера из-за болезни — у нее нее диагностировали рак желудка четвертой степени. В суде адвокат Лерчек отмечала, что заболевание ее подзащитной входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы. На приостановку рассмотрения уголовного дела в суде также согласилась прокуратура.

Уголовное дело в отношении экс-супруга Лерчек — Артема Чекалина — приостановлено не было.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем проходят по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok