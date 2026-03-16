Суд отпустил блогера Лерчек

Суд Москвы отпустил Лерчек из-под домашнего ареста

Гагаринский суд Москвы отпустил блогера Лерчек (Валерия Чекалина) из-под домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

С Лерчек снимут электронный браслет, ей также разрешили посещать медучреждения без специального разрешения.

Ранее сообщалось, что суд приостановил дело в отношении блогера из-за болезни — у нее нее диагностировали рак желудка четвертой степени. В суде адвокат Лерчек отмечала, что заболевание ее подзащитной входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы. На приостановку рассмотрения уголовного дела в суде также согласилась прокуратура.

Уголовное дело в отношении экс-супруга Лерчек — Артема Чекалина — приостановлено не было.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем проходят по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек.