Лерчек попросили смягчить меру пресечения из-за онкологии

Суд получил подтверждение рака у Лерчек, ей могут смягчить меру пресечения

Гагаринский суд Москвы получил подтверждение диагноза блогера Лерчек (Валерия Чекалина), ей могут смягчить меру пресечения. Об этом сообщает РИА Новости.

В суд поступили данные, что Лерчек, обвиняемая в выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ, проходит лечение в связи с онкологией. НМИЦ онкологии имени Блохина ответил на запрос суда, указав на необходимость проведения Чекалиной лучевой терапии.

Прокуратура просит суд изменить меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Представитель надзорного ведомства также согласился приостановить рассмотрение уголовного дела в суде.

У Лерчек множественные метастазы, на фоне которых ей диагностирован перелом позвонков, также из-за поражения костей черепа она ослепла на правый глаз, у нее сильный болевой синдром. 16 марта Лерчек прошла первый из пяти сеансов лучевой терапии.

Адвокат Юлия Ласановская отмечала, что заболевание ее подзащитной — рак желудка четвертой степени входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы.

8 марта стало известно, что у блогерши обнаружили рак. Возлюбленный девушки, танцор Луис Сквиччиарини заявил, что Лерчек провели операцию на позвоночнике, так как он начал разрушаться.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем проходят по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек.