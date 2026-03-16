На суде огласили страшные подробности заболевания Лерчек

Лерчек не будет участвовать в суде по делу о выводе 250 млн. рублей в ОАЭ

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), проходящая лечение рака четвертой стадии, не будет участвовать в слушаниях по уголовному делу о выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ в Гагаринском суде Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Юлия Лисановская пояснила суду, что ее клиентка не может присутствовать на заседаниях, и предоставила медицинские документы с подробностями заболевания, отмечает «МК».

У Лерчек множественные метастазы, на фоне которых ей диагностирован перелом позвонков, также из-за поражения костей черепа она ослепла на правый глаз, у нее сильный болевой синдром. Лерчек прошла 16 марта первый из пяти сеансов лучевой терапии. Адвокат просила суд отменить ее подзащитной меру пресечения в виде домашнего ареста и приостановить судебный процесс до выздоровления Лерчек.

Суд решил продолжить слушания без нее. Бывший супруг блогера Артем Чекалин участвовал в заседании. «Сейчас все друзья, семья, все сплотились. И все, что возможно было, [делают]», — заявил он.

