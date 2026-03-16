Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:36, 16 марта 2026

На суде огласили страшные подробности заболевания Лерчек

Лерчек не будет участвовать в суде по делу о выводе 250 млн. рублей в ОАЭ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), проходящая лечение рака четвертой стадии, не будет участвовать в слушаниях по уголовному делу о выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ в Гагаринском суде Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Юлия Лисановская пояснила суду, что ее клиентка не может присутствовать на заседаниях, и предоставила медицинские документы с подробностями заболевания, отмечает «МК».

У Лерчек множественные метастазы, на фоне которых ей диагностирован перелом позвонков, также из-за поражения костей черепа она ослепла на правый глаз, у нее сильный болевой синдром. Лерчек прошла 16 марта первый из пяти сеансов лучевой терапии. Адвокат просила суд отменить ее подзащитной меру пресечения в виде домашнего ареста и приостановить судебный процесс до выздоровления Лерчек.

Суд решил продолжить слушания без нее. Бывший супруг блогера Артем Чекалин участвовал в заседании. «Сейчас все друзья, семья, все сплотились. И все, что возможно было, [делают]», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль объявил об уничтожении самолета верховного лидера Ирана. Борт разбомбили прямо в аэропорту

    Глава МИД Бельгии резко высказался об отношениях с Россией

    Генералов ВСУ описали фразой «уж лучше искусственный интеллект»

    Заболевшая раком блогерша Лерчек перестала ходить

    Назван дальнейший сценарий конфликта между Ираном и США

    В России резко подешевел один китайский кроссовер

    Россиянам пообещали снижение «коммуналки» весной

    Германия и Польша предложили Украине подождать 20 лет ради вступления в ЕС

    Миллиарды рублей потратят на ремонт одной из «сталинских» высоток Москвы

    В ЕС получили заверения от Украины по одному воспросу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok