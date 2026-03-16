Бывший муж Лерчек впервые высказался о ее болезни

Бывший муж Лерчек Артем Чекалин заявил, что блогерше помогают все друзья

Бывший муж блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артем Чекалин впервые высказался о ее болезни — раке желудка четвертой стадии. Его слова передает Super.ru в Telegram.

«Сейчас все друзья, семья, все сплотились. И все, что возможно было, [делают]», — заявил Чекалин.

На вопрос журналистов о том, общается ли он с Лерчек, он ответил отрицательно. Чекалин уточнил, что не может этого делать из-за условий домашнего ареста. Он также добавил, что сейчас их дети живут с ним.

Ранее возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини раскрыл новые подробности ее лечения. Он рассказал, что Чекалина проходит лучевую и химиотерапию.

13 марта Лерчек госпитализировали, чтобы начать курс химиотерапии. Она будет проходить лечение в онкологическом центре имени Н. Н. Блохина.

8 марта стало известно, что у Чекалиной обнаружили злокачественную опухоль. Позднее ее близкая подруга, блогерша Алина Акилова рассказала, что у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в разных органах.

Чекалина и ее бывший муж находятся под домашним арестом. Их обвинили в незаконном выводе 250 миллионов рублей из страны. При этом они использовали поддельные документы.

Чекалины развелись в июле 2024 года. Они прожили в браке 12 лет. У пары родилось трое детей.