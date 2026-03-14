Раскрыты подробности лечения заболевшей раком Лерчек

Жених Лерчек Сквиччиарини: Помимо химии Валерия проходит лучевую терапию

Жених заболевшей раком блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини раскрыл подробности о ее лечении. Об этом он рассказал в сторис, в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он рассказал, что химиотерапия капается медленно, в течение 24 часов. Бутылка с лекарством лежит в темной сумке, потому что должна находиться в темноте. Кроме того, он показал, что на теле блогерши врачи сделали специальные отметки, которые нужны для химиотерапии.

По словам Сквиччиарини, Лерчек чувствует себя лучше. «Конечно ситуация очень тяжелая, но мы держимся и идем только вперед. Спасибо всем за поддержку», — сказал мужчина.

Ранее близкая подруга блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которой диагностировали рак четвертой стадии, Кристина Дудкова рассказала о ее настроении перед химиотерапией.