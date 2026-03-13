Близкая подруга заболевшей раком Лерчек рассказала о ее настроении перед химиотерапией

Подруга Лерчек Дудкова заявила, что перед химиотерапией она настроена позитивно

Близкая подруга блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которой диагностировали рак четвертой стадии, Кристина Дудкова рассказала о ее настроении перед химиотерапией. Слова Дудковой передает РИА Новости.

«У нее максимально позитивный настрой, она верит в лучшее, в чудо, которое случается», — рассказала подруга блогерши.

Она также добавила, что в благоприятный исход верят и близкие Чекалиной. Дудкова выразила надежду, что с таким настроем и поддержкой семьи и друзей у Лерчек получится победить болезнь.

Ранее стало известно, что 13 марта Лерчек начала проходить химиотерапию. Уточнялось, что ее госпитализировали в онкологический центр имени Н. Н. Блохина.

До этого возлюбленный Чекалиной Луис Сквиччиарини раскрыл новые подробности о ее состоянии. По его словам, у нее нашли метастазы в ногах.

8 марта стало известно, что у Лерчек обнаружили онкологическое заболевание. Позднее ее подруга Алина Акилова заявила, что Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах.