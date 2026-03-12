Реклама

15:09, 12 марта 2026Интернет и СМИ

Стали известны новые подробности о состоянии заболевшей раком Лерчек

Жених Лерчек Сквиччиарини заявил, что у блогерши нашли метастазы в ногах
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Жених заболевшей раком блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини раскрыл новые подробности о ее состоянии. Публикацию на эту тему он разместил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сквиччиарини подтвердил информацию о том, что у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии. Помимо метастазов в позвоночнике, о которых стало известно ранее, у блогерши нашли метастазы в ногах, добавил он. Кроме того, по его словам, вторичные очаги злокачественной опухоли могут быть у Лерчек в легких.

«Уже подтвержденный диагноз. Завтра Валерия начинает химиотерапию», — написал Сквиччиарини. Он добавил, что семья и друзья блогерши делают все возможное, чтобы помочь ей.

Ранее стало известно, что Чекалина будет лечиться в государственной больнице в Москве. Также утверждалось, что пока блогерша находится дома, ей ставят капельницы с сильными обезболивающими препаратами.

4 марта стало известно, что Чекалину поместили в реанимацию онкологического отделения. Позднее Сквиччиарини сообщил, что у Лерчек нашли рак. Ей также провели операцию на позвоночнике, который начал разрушаться.

Состояние блогерши ухудшилось после родов. В феврале у нее родился сын.

