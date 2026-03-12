Реклама

Раскрыты подробности о состоянии и лечении заболевшей раком Лерчек

Заболевшая раком блогерша Лерчек пройдет химиотерапию в государственной больнице
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Заболевшая раком блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, будет проходить химиотерапию в государственной больнице в Москве. Подробности о ее лечении и состоянии стали известны Mash.

«На этой неделе Валерия должна была лечь в государственную онкобольницу, но собрать врачебный консилиум не удалось», — говорится в публикации. Уточняется, что Чекалина будет лечиться в госбольнице, поскольку у нее нет денег на частную клинику.

По данным издания, сейчас блогерша находится дома, ей делают капельницы с сильными обезболивающими препаратами, и большую часть времени она спит. О детях заботится ее мать Эльвира.

Кроме того, утверждается, что адвокаты Лерчек планируют просить отложить процесс или приостановить его.

Ранее подруга Чекалиной, блогерша Алина Акилова назвала ее точный диагноз. По ее словам, у Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах.

4 марта стало известно, что Чекалину поместили в реанимацию онкологического отделения. Позднее ее возлюбленный Луис Сквиччиарини сообщил, что у блогерши нашли рак и метастазы в легких. Ей также провели операцию на позвоночнике, который начал разрушаться.

Состояние блогерши ухудшилось после родов. В феврале у нее родился сын.

