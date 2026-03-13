Лерчек госпитализировали для химиотерапии

Блогершу Лерчек госпитализировали для проведения химиотерапии

Блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, у которой диагнострировали рак желудка четвертой стадии, положили в больницу для химиотерапии. Об этом сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Вечером 12 марта Сквиччиарини опубликовал видео, на котором Чекалину везут в инвалидном кресле. «Сегодня нас госпитализировали в клинику, чтобы скорее завтра начать химиотерапию. Лера молодец! Настроена позитивно! И благодарна за всю вашу поддержку», — написал избранник блогерши.

Издание Shot, в свою очередь, отметило, что Лерчек начнет химиотерапию 13 марта в онкологическом центре имени Н. Н. Блохина.

Ранее Сквиччиарини раскрыл новые подробности о состоянии возлюбленной. По его словам, у Чекалиной нашли метастазы в ногах.

8 марта стало известно, что у Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких. Сквиччиарини также заявил, что ей провели операцию на позвоночнике. Позднее подруга блогерши Алина Акилова рассказала, что у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии.