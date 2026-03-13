Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:32, 13 марта 2026Интернет и СМИ

Лерчек госпитализировали для химиотерапии

Блогершу Лерчек госпитализировали для проведения химиотерапии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, у которой диагнострировали рак желудка четвертой стадии, положили в больницу для химиотерапии. Об этом сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Вечером 12 марта Сквиччиарини опубликовал видео, на котором Чекалину везут в инвалидном кресле. «Сегодня нас госпитализировали в клинику, чтобы скорее завтра начать химиотерапию. Лера молодец! Настроена позитивно! И благодарна за всю вашу поддержку», — написал избранник блогерши.

Издание Shot, в свою очередь, отметило, что Лерчек начнет химиотерапию 13 марта в онкологическом центре имени Н. Н. Блохина.

Ранее Сквиччиарини раскрыл новые подробности о состоянии возлюбленной. По его словам, у Чекалиной нашли метастазы в ногах.

8 марта стало известно, что у Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких. Сквиччиарини также заявил, что ей провели операцию на позвоночнике. Позднее подруга блогерши Алина Акилова рассказала, что у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна пообещала не принимать российские танкеры

    Пробывшая в оккупации россиянка рассказала о поведении бойцов ВСУ

    Москвичам рассказали о допустимой температуре выхода на лед

    В США предложили изменить цели операции в Иране

    В ЕС допустили поставки энергоносителей из России

    Учитель российского детдома оказался развратным порнографом

    Член команды Орбана попал в «Миротворец»

    Названы причины сонного паралича

    В российском регионе поймали тигра-людоеда

    НАСА назначило запуск миссии к Луне на День дураков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok