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15:41, 10 июля 2024Интернет и СМИ

Чекалины официально развелись

Мировой суд в Москве расторг брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мировой суд в Москве расторг брак блогеров Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужа Артема. О том, что пара официально развелась, сообщает Mash.

Отмечается, что блогеры подписали соглашение, согласно которому их трое детей будут жить с Чекалиной, но проводить половину времени с отцом. Также указано, что у Чекалиных есть месяц на подачу апелляционной жалобы на развод.

Ранее сообщалось, что Артем Чекалин тайно выписал из квартиры Лерчек. Перед этим стало известно, что пара решила избавиться от особняка, где весной 2023 года проходили обыски.

Чекалина подала на развод в марте. Позднее она назвала это решение самым сложным в своей жизни. Блогеры состояли в браке 12 лет.

В марте 2023 года в отношении Чекалиных было возбуждено уголовное дело. Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Кроме того, им обоим предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств. В декабре 2023 года уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных было прекращено.

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      Маргарита Щигарева
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