Блогерша Лерчек подала на развод

Блогерша Валерия Чекалина подала на развод с мужем Артемом после 12 лет брака

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, подала на развод с мужем Артемом Чекалиным после 12 лет брака. Информация о судебном деле опубликована на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

В карточке дела в качестве истца значится Чекалина, ее супруг выступает ответчиком. В графе «Категория дела» указано «О расторжении брака супругов, имеющих детей».

Отмечается, что заявление поступило в суд 15 марта. На 25 марта Чекалиным назначили беседу.

Ранее Чекалина заявляла в интервью журналистке Лауре Джугелии, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях. При этом блогерша утверждала, что они с супругом стараются преодолеть сложности.

Уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили в марте 2023 года. Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Также их обвинили в легализации денежных средств.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что уголовное дело по обвинению в неуплате налогов в отношении блогеров прекратили. При этом отмечалось, что расследование по делу о легализации денежных средств продолжается.

Чекалины поженились в 2012 году. Они воспитывают троих детей.