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13:30, 29 декабря 2023Силовые структуры

Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

«112»: расследование дела об отмывании денег в отношении Лерчек продолжается

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается, сообщает Telegram-канал «112».

Как пишет канал, Следственный комитет прекратил только уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Дело же об отмывании более 130 миллионов рублей продолжается. По версии следствия, весной 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей при покупке долларов. По делу ведется предварительное следствие.

27 декабря с Лерчек и ее мужа сняли все ограничения, блогеры вернулись в социальные сети. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, поскольку Чекалины полностью погасили долг.

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      Илона Палей
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