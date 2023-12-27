Следователи сняли все ограничения с блогерши Лерчек и ее мужа

Адвокат Лерчек: с блогерши и ее мужа сняли все ограничения

Российские следователи сняли все судебные запреты с блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и ее мужа, связанные с перемещением и использованием соцсетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова их адвоката.

Защитник подчеркнул, что само уголовное дело в отношении его подзащитных пока не прекращено.

Ранее стало известно, что Лерчек вернулась в социальные сети, опубликовав первый пост после снятия запрета на использование интернета. Незадолго до этого следователи сняли арест со счетов блогеров, что позволило супругам полностью погасить задолженность по налогам перед государством.

Уголовное дело в отношении семьи Чекалиных возбудили в марте. Валерию обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Позже им предъявили обвинение и в легализации денежных средств.