Блогеры Чекалины погасили 500-миллионный долг перед налоговой

ТАСС: блогеры Чекалины выплатили налоговой инспекции 500 миллионов рублей

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины выплатили налоговой инспекции 500 миллионов рублей, полностью погасив задолженность перед государством. Об этом ТАСС сообщил адвокат супругов Константин Третьяков.

Он рассказал, что Чекалины внесли еще 296 миллионов рублей, при этом из ранее уплаченных 311 миллионов часть пошла на покрытие текущих налогов. «Всего по решению ФНС уплачено 500 миллионов. В эту сумму входят недоимка, пеня, штраф», — добавил Третьяков.

Адвокат подчеркнул, что Чекалины смогли закрыть долги, потому что следователь снял арест с их счета. По словам правозащитника, после этого блогеры сразу передали платежное поручение в банк и доплатили остававшуюся сумму.

Об уголовном деле в отношении семьи Чекалиных стало известно в марте 2023 года. Лерчек обвинили в неуплате налогов, а ее мужа — в пособничестве. Позже Чекалины уплатили задолженности по налогам на сумму 311 миллионов рублей. В августе стало известно, что дело блогеров передали в центральный аппарат Следственного комитета России.