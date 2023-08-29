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10:32, 29 августа 2023Силовые структуры

Адвокат Чекалиных прокомментировал передачу дела блогеров в ГСУ СК России

Адвокат Чекалиных подтвердил передачу дела блогеров в центральный аппарат СКР

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Адвокат Валерии и Артема Чекалиных Константин Третьяков подтвердил передачу дела блогеров в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Да, дело передано в центральный аппарат. Надеемся на объективное расследование», — цитирует слова Третьякова телеканал.

Ранее стало известно, что дело Чекалиной, известной как Лерчек, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, передали в аппарат Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК). Расследованием мошенничества блогера будет заниматься следователь, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный. Сотрудников московского СК освободили от дела Лерчек из-за ущерба, который Чекалина нанесла экономике страны.

Об уголовном деле в отношении семьи Чекалиных сообщалось 7 марта. Лерчек обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. В доме Чекалиных провели обыски. 16 марта супругам предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств и возбудили второе уголовное дело.

Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Супруги не должны общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, им запрещено пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом.

3 мая Чекалины уплатили задолженности по налогам на сумму 311 миллионов рублей. При этом Савеловский суд Москвы отказался разморозить их банковские счета.

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    Екатерина Власова
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