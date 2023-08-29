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09:07, 29 августа 2023Силовые структуры

Дело Лерчек передали расследовавшему хищения на космодроме Восточный следователю

Mash: дело блогера Валерии Чекалиной передали в аппарат ГСУ СК России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, передали в аппарат Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Расследованием мошенничества блогера будет заниматься следователь, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный. По данным канала, сотрудников московского СК освободили от дела Лерчек из-за ущерба, который Чекалина нанесла экономике страны.

Об уголовном деле в отношении семьи Чекалиных стало известно 7 марта. Лерчек обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. В доме Чекалиных провели обыски. 16 марта супругам предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств и возбудили второе уголовное дело.

Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Супруги не должны общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, им запрещено пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом.

3 мая Чекалины уплатили задолженности по налогам на сумму 311 миллионов рублей. При этом Савеловский суд Москвы отказался разморозить их банковские счета.

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    Варвара Митина
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