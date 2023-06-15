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10:42, 15 июня 2023Силовые структуры

Блогерше Lerchek отказались разморозить счета после уплаты налогов

Суд отказался разморозить счета блогерши Lerchek после уплаты ею налогов на 311 млн рублей
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Савеловский суд Москвы отказался разморозить банковские счета блогерши Lerchek (Валерии Чекалиной) и ее супруга Артема Чекалина после уплаты ими задолженности по налогам на сумму 311 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Адвокат Константин Третьяков пытался оспорить решение об аресте счетов семьи Чекалиных, уточняет РЕН ТВ. Защитник указал, что недоимка была полностью погашена еще 3 мая. 4 июля пройдут слушания по жалобе адвоката на незаконность ареста счетов.

7 марта против Чекалиной было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 300 миллионов рублей, ее мужа Артема Чекалина следователи обвинили в пособничестве. 16 марта супругам предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств и возбудили второе уголовное дело.

Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Супруги не должны общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, им запрещено пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом.

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    Любовь Ширижик
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