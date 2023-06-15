Блогерше Lerchek отказались разморозить счета после уплаты налогов

Суд отказался разморозить счета блогерши Lerchek после уплаты ею налогов на 311 млн рублей

Савеловский суд Москвы отказался разморозить банковские счета блогерши Lerchek (Валерии Чекалиной) и ее супруга Артема Чекалина после уплаты ими задолженности по налогам на сумму 311 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Адвокат Константин Третьяков пытался оспорить решение об аресте счетов семьи Чекалиных, уточняет РЕН ТВ. Защитник указал, что недоимка была полностью погашена еще 3 мая. 4 июля пройдут слушания по жалобе адвоката на незаконность ареста счетов.

7 марта против Чекалиной было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 300 миллионов рублей, ее мужа Артема Чекалина следователи обвинили в пособничестве. 16 марта супругам предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств и возбудили второе уголовное дело.

Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Супруги не должны общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, им запрещено пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом.