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19:48, 16 марта 2023Силовые структуры

Суд избрал меру пресечения блогерше Lerchek и ее мужу по второму делу

Суд запретил определенные действия блогерше Lerchek и ее мужу по делу об отмывании денег
Начало событий в новости Блогерша Lerchek и ее муж отказались признать вину в отмывании денег

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), и ее мужу Артему Чекалину, обвиняемым в отмывании 130 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По ходатайству следствия на них наложен запрет определенных действий — им запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом. При этом фигурантов дела не ограничили в передвижениях.

Ранее 16 марта Чекалины не признали вину в отмывании денежных средств после того, как следователи предъявили им обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

Ранее 16 марта Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении нового уголовного дела против блогерши и ее супруга. По данным следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 миллионов рублей, чтобы скрыть источник доходов. Об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 300 миллионов рублей стало известно утром 7 марта.

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Любовь Ширижик
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