Блогерша Lerchek и ее муж отказались признать вину в отмывании денег

Блогерша Чекалина и ее муж не признали вину в отмывании 130 миллионов рублей

Блогершу Lerchek и ее мужа обвинили в отмывании денег

Начало событий в новости Блогершу Lerchek и ее мужа обвинили в отмывании денег

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), и ее муж Артем Чекалин не признали вину в отмывании денежных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Их доставили в столичный суд, который рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения в виде запрета определенных действий. Прокуратура намерена просить о запрете пользования интернетом.

Следователи предъявили супругам обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

Ранее 16 марта Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении нового уголовного дела против блогерши и ее супруга. По данным следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 миллионов рублей, чтобы скрыть источник доходов. Об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 300 миллионов рублей стало известно утром 7 марта. Супруги находятся под подпиской о невыезде.