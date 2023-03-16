Против блогерши Lerchek и ее супруга возбудили новое уголовное дело

В отношении блогерши Lerchek и ее супруга возбудили новое дело за отмывание денег

В отношении блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), и ее мужа Артема Чекалина возбудили новое уголовное дело по факту легализации денежных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По данным ведомства, в апреле 2021 года супруги приобрели валюту США на 130 миллионов рублей. Таким образом они хотели замаскировать связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела стало известно утром 7 марта. Супруги на время расследования находятся под подпиской о невыезде.

По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса позволило ей уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

