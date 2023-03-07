Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:28, 7 марта 2023Силовые структуры

Блогерше Lerchek предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

Блогерше Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн руб.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерше Валерии Чекалиной (Lerchek) предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Артему Чекалину, ее мужу, предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

По данным надзорного ведомства, Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатила налог на добавленную стоимость за третий и четвертый кварталы 2020 года, а также за период с первого по четвертый квартал 2021 года. Кроме того, в 2020 и 2021 годах она не уплатила налог на доходы физлиц.

Ход расследования дела и возмещение ущерба находится на контроле в столичной прокуратуре.

Об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела стало известно утром 7 марта. Супруги на время расследования будут находиться под подпиской о невыезде.

По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса позволило ей уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
Киев назвал участников диверсии на белорусском аэродроме
Россиянка разозлилась на шумящих детей и избила бутылкой их тренера по каратэ
Умер культовый продюсер панк-музыки Гленн Локетт
Сильная турбулентность самолета привела к рвоте и потере сознания пассажиров
Лукашенко раскрыл подробности о диверсии против российского самолета
Блогерше Lerchek предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов
Женщина 20 лет притворялась психиатром и присвоила миллионы рублей
Седокова показала тело в бикини после критики ее внешности
В России запустили проект о выдающихся женщинах
В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.