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12:35, 7 марта 2023Силовые структуры

Блогершу Lerchek и ее мужа отпустили под подписку о невыезде за неуплату налогов

Блогерша Lerchek и ее муж будут находиться под подпиской о невыезде за неуплату налогов

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Блогеру Валерии (Lerchek) и Артему Чекалиным избрали меру пресечения по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Супруги будут находиться под подпиской о невыезде на время расследования.

Ранее стало известно об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса позволило блогеру уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

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Екатерина Власова
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