Особняк, Lamborghini и украшения российских блогеров попали на видео

СКР показал обыски в доме блогеров Чекалиных по делу о неуплате налогов на 300 млн рублей

Начало событий в новости СКР возбудил дело в отношении блогеров Чекалиных за уклонение от уплаты налогов

Следователи при силовой поддержке бойцов ОМОН провели обыски в доме супругов-блогеров Валерии и Артема Чекалиных, обвиняемых в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Оперативное видео предоставлено «Ленте.ру» пресс-службой Следственного комитета России (СКР).

На кадрах видны правоохранители в особняке фигурантов дела, им зачитывают документы о привлечении в качестве обвиняемых по делу об уклонении от уплаты налогов, в гараже стоят автомобили Gelandewagen, Lamborghini, на столе лежат украшения и наличность.

По данным следствия, Чекалина с июля 2020-го по июль 2022 года использовала в качестве индивидуального предпринимателя упрощенную систему налогообложения, предусматривающую лимит доходов в 150 миллионов рублей в год. Однако ее прибыль была намного больше. Для ее сокрытия она с помощью родственников провела незаконное дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в 300 миллионов рублей.