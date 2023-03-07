Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:46, 7 марта 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности налогового дела блогерши Lerchek и ее мужа

МВД заинтересовалось налогами блогерши Lerchek после ее конфликта со стилисткой Янковской
Начало событий в новости Особняк, Lamborghini и украшения российских блогеров попали на видео
Валерия и Артем Чекалины

Валерия и Артем Чекалины. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Проверка сотрудниками МВД в отношении блогерши Валерии Чекалиной (Lerchek) началась после ее конфликта со стилисткой Эльвирой Янковской из-за брендовых сумок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Летом 2022 года в ходе разбирательства по обвинению со стороны Чекалиной в том, что Янковская торгует поддельными товарами, полицейские выяснили, что блогерша недоплачивает налоги в бюджет. Полгода ее допрашивали насчет доходов и в итоге было возбуждено уголовное дело о неуплате.

В результате обысков в доме Чекалиных силовики нашли десять российских паспортов и паспорт США, но на чье оно имя пока не сообщается.

Ранее 7 марта стало известно, что московские следователи начали расследование в отношении супругов Чекалиных. По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года блогерша в качестве индивидуального предпринимателя применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Дробление бизнеса позволило Черкалиным уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о контроле почти половины Артемовска российскими силами
Тела погибших туристов достали из озера в Кабардино-Балкарии
Чехия захотела швейцарские Leopard 2 в подарок
Отсидевший за избиение DJ Smash экс-депутат получил четыре года за дебош в баре
Ким Кардашьян показала лицо без макияжа и фильтров
В России начали выпускать алкоголь в новом формате
Раскрыты подробности налогового дела блогерши Lerchek и ее мужа
Российский водитель устроил смертельное ДТП с участием автобуса и попал на видео
В ДНР допустили попытки прорыва ВСУ в Артемовске
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.