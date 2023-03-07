Раскрыты подробности налогового дела блогерши Lerchek и ее мужа

МВД заинтересовалось налогами блогерши Lerchek после ее конфликта со стилисткой Янковской

Проверка сотрудниками МВД в отношении блогерши Валерии Чекалиной (Lerchek) началась после ее конфликта со стилисткой Эльвирой Янковской из-за брендовых сумок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Летом 2022 года в ходе разбирательства по обвинению со стороны Чекалиной в том, что Янковская торгует поддельными товарами, полицейские выяснили, что блогерша недоплачивает налоги в бюджет. Полгода ее допрашивали насчет доходов и в итоге было возбуждено уголовное дело о неуплате.

В результате обысков в доме Чекалиных силовики нашли десять российских паспортов и паспорт США, но на чье оно имя пока не сообщается.

Ранее 7 марта стало известно, что московские следователи начали расследование в отношении супругов Чекалиных. По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года блогерша в качестве индивидуального предпринимателя применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Дробление бизнеса позволило Черкалиным уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.