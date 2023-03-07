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09:37, 7 марта 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело в отношении блогеров Чекалиных за уклонение от уплаты налогов

СК возбудил дело против блогеров Чекалиных за уклонение от уплаты налогов на 300 миллионов
Валерия Чекалина с супругом Артемом

Валерия Чекалина с супругом Артемом. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве следователи возбудили дело в отношении Чекалиной Валерии и ее супруга Чекалина Артема за уклонение от уплаты налогов. Об этом во вторник, 7 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем. При этом она применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Женщина не хотела платить больше налогов, поэтому привлекала в качестве пособников мужа и других родственников. Таким образом доходы Чекалиной поступали на расчетные счета, открытые на ИП ее родных. Такое дробление бизнеса позволило блогеру уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица. Сейчас сотрудники ГУЭБ и ПК МВД России проводят обыски в доме фигурантов.

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Екатерина Власова
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