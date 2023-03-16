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17:53, 16 марта 2023Силовые структуры

Блогершу Lerchek и ее мужа обвинили в отмывании денег

Прокуратура: блогерше Lerchek и ее мужу предъявлены обвинения в отмывании денежных средств

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), и ее мужу Артему Чекалину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Вину они не признали. Вскоре суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения в виде запрета определенных действий. Их уже доставили в суд, отмечает Telegram-канал Mash.

На кадрах видны Чекалины, выходящие из полицейской машины и заходящие в здание суда.

Прокуратура намерена просить суд запретить Чекалиным пользоваться интернетом.

Ранее 16 марта Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении нового уголовного дела против блогерши и ее супруга. Расследование ведется по статье 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По данным следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 миллионов рублей, чтобы скрыть источник доходов. Об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 300 миллионов рублей стало известно утром 7 марта. Супруги находятся под подпиской о невыезде.

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Любовь Ширижик
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