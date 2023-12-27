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11:32, 27 декабря 2023Интернет и СМИ

Лерчек вернулась в соцсети

Блогерша Лерчек выложила первый пост в соцсетях после снятия запрета на интернет

Кадр: @ler_chek

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вернулась в соцсети. Первый пост после снятия запрета на использование интернета она опубликовала в среду, 27 декабря, в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Чекалина выложила ролик, в котором она, ее супруг Артем Чекалин и двое их детей выходят из большой подарочной коробки. «Мы вернулись!» — подписала она публикацию. За 15 минут пост набрал более 60 тысяч лайков.

О том, что с Чекалиных сняли запрет на использование интернета и мобильной связи, стало известно в начале декабря. Сообщалось, что блогеры погасили долги перед налоговой.

В ноябре со счетов Чекалиных сняли арест. Их адвокат раскрыл, что блогеры заплатили 500 миллионов рублей налогов.

Уголовное дело на семью блогеров завели в марте. Чекалину обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Также им предъявили обвинение в легализации (отмывании) денег.

Блогерам запретили общаться со свидетелями, кроме близких родственников. Также Чекалиным не разрешили пользоваться телефоном, почтой, другими средствами связи и интернетом.

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      Мария Большакова
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