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11:13, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Блогерша Лерчек вернется в соцсети

Блогеры Артем и Валерия Чекалины снова смогут вести соцсети

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Популярные российские блогеры Валерия Чекалина, известная как Лерчек, и ее муж Артем Чекалин смогут снова вести соцсети, так как им сняли ранее назначенный запрет на использование интернета. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, следователи сняли запрет на использование интернета и мобильной связи, так как блогеры погасили долги перед налоговой. Как утверждает Shot, в ближайшее время Чекалины вернутся в соцсети.

Ранее стало известно, что следствие сняло арест со счетов блогеров. Адвокат Чекалиных отметил, что всего по решению Федеральной налоговой службы заплатили 500 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили в марте. Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее супруга — в пособничестве. Кроме того, им предъявили обвинения в легализации (отмывании) денежных средств.

16 марта суд избрал меру пресечения блогерше Лерчек и ее мужу Артему Чекалину, на них наложили запрет определенных действий. Блогерам запретили общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом.

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