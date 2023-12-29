Против блогерши Лерчек прекратили дело об уклонении от уплаты налогов

Адвокат Лерчек: дело блогерши об уклонении от уплаты налогов прекращено

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) прекращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.

О прекращении уголовного дела об отмывании денег в особо крупном размере против супругов Чекалиных пока не сообщалось.

Ранее следователи сняли с блогерши и ее мужа все ограничения, после чего они вернулись в социальные сети.