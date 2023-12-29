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Против блогерши Лерчек прекратили дело об уклонении от уплаты налогов
Адвокат Лерчек: дело блогерши об уклонении от уплаты налогов прекращено
Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) прекращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.
О прекращении уголовного дела об отмывании денег в особо крупном размере против супругов Чекалиных пока не сообщалось.
Ранее следователи сняли с блогерши и ее мужа все ограничения, после чего они вернулись в социальные сети.