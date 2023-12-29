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11:46, 29 декабря 2023Силовые структуры

Против блогерши Лерчек прекратили дело об уклонении от уплаты налогов

Адвокат Лерчек: дело блогерши об уклонении от уплаты налогов прекращено

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) прекращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.

О прекращении уголовного дела об отмывании денег в особо крупном размере против супругов Чекалиных пока не сообщалось.

Ранее следователи сняли с блогерши и ее мужа все ограничения, после чего они вернулись в социальные сети.

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      Олеся Мицкевич
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