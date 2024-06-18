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13:52, 18 июня 2024Экономика

Бывший муж блогерши Лерчек тайно выписал ее из квартиры

Бывший муж блогерши Лерчек Артем Чекалин тайно выписал ее из квартиры

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Валерию Чекалину, известную в сети как Лерчек, против которой ранее было прекращено дело об уклонении от уплаты налогов, тайно выписал из квартиры бывший муж Артем Чекалин. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника из окружения блогерши, отношения пары испортились во время домашнего ареста. Информатор предполагает, что Чекалин мог затаить на Лерчек обиду и поэтому выписал ее из квартиры незадолго до развода, чтобы у нее не было возможности претендовать на недвижимость при разделе имущества.

Весной 2024 года стало известно, что Валерия и Артем Чекалины в связи с разводом выставили на продажу особняк в элитном коттеджном поселке Ильинка, в котором годом ранее проходили обыски. За трехэтажный дом с шестью спальнями площадью 400 квадратных метров они попросили 150 миллионов рублей.

Уголовное дело о неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей против Лерчек возбудили весной 2023 года. Им с мужем запретили пользоваться интернетом, почтой и телефоном. В конце декабря уголовное дело было прекращено.

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      Полина Кислицына
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