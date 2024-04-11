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14:45, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

Блогерша Лерчек в слезах рассказала о разводе

Блогерша Лерчек назвала решение о разводе самым сложным в своей жизни

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогерша Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, высказалась о разводе с мужем, бизнесменом Артемом Чекалиным. В сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она назвала решение о расставании с супругом самым сложным в ее жизни.

«Мы находимся в бракоразводном процессе, и это было самое сложное и больное решение в жизни», — написала Чекалина.

Также блогерша опубликовала видео, в котором заявила, что, несмотря на развод, они с мужем с уважением относятся друг к другу. «Я благодарна за все это время. Я благодарна за наших прекрасных детей. Я действительно старалась делать все возможное и как партнер, и как жена (...). Иногда, когда ты даже делаешь максимум, это не всегда доставляет счастье», — сказала она в слезах. При этом Чекалина не назвала причину расставания.

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Супруг блогерши в сторис своего Instagram-аккаунта также подтвердил сообщения о разводе. «Мы на самом деле разводимся. К сожалению, так в жизни бывает», — сказал Чекалин.

19 марта стало известно, что Чекалина подала на развод. Перед этим блогерша заявляла, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях. При этом на заседание суда по разводу, которое состоялось 25 марта, ни один из супругов не явился.

В марте 2023 года в отношении Чекалиных возбудили уголовное дело. Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. В декабре уголовное дело в отношении супругов было прекращено.

Чекалины поженились в 2012 году. У пары трое детей — близнецы Алиса и Богдан и сын Лев.

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      Олег Давыдов
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