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16:52, 25 марта 2024Интернет и СМИ

Блогерша Лерчек с мужем не явились на заседание суда по разводу

Блогеры Валерия и Артем Чекалины не явились на заседание суда по разводу
Валерия и Артем Чекалин

Валерия и Артем Чекалин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, и ее муж, бизнесмен Артем Чекалин, не явились на слушание суда по разводу. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

«Лерчек и ее муж не пришли на заседание суда по разводу», — говорится в сообщении. Отмечается, что на заседании суда также отсутствовали и адвокаты блогеров.

19 марта стало известно, что Лерчек подала на развод после 12 лет брака. В карточке дела в качестве истца значилась Чекалина, ее супруг выступал ответчиком.

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Ранее Чекалина заявляла, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях. При этом блогерша утверждала, что они с супругом стараются преодолеть сложности.

Уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили в марте 2023 года. Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Также их обвинили в легализации (отмывании) денежных средств.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что уголовное дело по обвинению в неуплате налогов в отношении блогеров прекратили. При этом отмечалось, что расследование по делу о легализации денежных средств продолжается. В марте дело об отмывании денег было прекращено.

Чекалины поженились в 2012 году. Они воспитывают троих детей — восьмилетних близнецов Алису и Богдана, а также двухлетнего сына Льва.

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      Олег Давыдов
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