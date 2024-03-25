Блогерша Лерчек с мужем не явились на заседание суда по разводу

Блогеры Валерия и Артем Чекалины не явились на заседание суда по разводу

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, и ее муж, бизнесмен Артем Чекалин, не явились на слушание суда по разводу. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

«Лерчек и ее муж не пришли на заседание суда по разводу», — говорится в сообщении. Отмечается, что на заседании суда также отсутствовали и адвокаты блогеров.

19 марта стало известно, что Лерчек подала на развод после 12 лет брака. В карточке дела в качестве истца значилась Чекалина, ее супруг выступал ответчиком.

Ранее Чекалина заявляла, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях. При этом блогерша утверждала, что они с супругом стараются преодолеть сложности.

Уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили в марте 2023 года. Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Также их обвинили в легализации (отмывании) денежных средств.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что уголовное дело по обвинению в неуплате налогов в отношении блогеров прекратили. При этом отмечалось, что расследование по делу о легализации денежных средств продолжается. В марте дело об отмывании денег было прекращено.

Чекалины поженились в 2012 году. Они воспитывают троих детей — восьмилетних близнецов Алису и Богдана, а также двухлетнего сына Льва.