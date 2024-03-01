Против блогерши Лерчек прекратили еще одно уголовное дело

Адвокат: дело блогерши Лерчек о легализации денежных средств прекращено

Против блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, прекратили еще одно уголовное дело. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.

По словам правозащитника, речь идет об уголовном деле по пункту «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путем») УК РФ, которое было возбуждено в отношении семьи Чекалиных в марте 2023 года. «Сейчас дело закрыто за отсутствием состава преступления, а со счетов и имущества супругов снят арест», — уточнил Третьяков.

Два месяца назад в отношении блогерши Лерчек было прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Известно, что в ноябре 2023 года семья Чекалиных погасила свой долг перед государством в размере 500 миллионов рублей и вернулась в социальные сети.

