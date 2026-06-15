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05:08, 15 июня 2026Россия

Названы самые некурящие регионы России

Минздрав: Чечня и Чукотка стали самыми некурящими регионами России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Чечня стала самым некурящим регионом России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Согласно данным за май 2026 года, процент курящего населения в Чечне составил 0,53. В тройку самых некурящих областей страны также вошли Чукотский автономный округ и Краснодарский край. Там распространенность курения среди совершеннолетних россиян составила 1,35 и 4,63 процента соответственно.

В список наименее курящих регионов также вошли Ингушетия (6,01 процента), Донецкая народная республика (6,9) и Дагестан (8,88).

Ранее врач Галина Чудинская раскрыла самую разрушительную для здоровья мозга привычку. Врач заявила, что сильнее всего риск стойких когнитивных нарушений и деменции повышает длительное курение — табачный дым одновременно вызывает спазм сосудов, ухудшает мозговое кровообращение и снижает снабжение тканей кислородом.

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