Названы самые некурящие регионы России

Минздрав: Чечня и Чукотка стали самыми некурящими регионами России

Чечня стала самым некурящим регионом России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Согласно данным за май 2026 года, процент курящего населения в Чечне составил 0,53. В тройку самых некурящих областей страны также вошли Чукотский автономный округ и Краснодарский край. Там распространенность курения среди совершеннолетних россиян составила 1,35 и 4,63 процента соответственно.

В список наименее курящих регионов также вошли Ингушетия (6,01 процента), Донецкая народная республика (6,9) и Дагестан (8,88).

Ранее врач Галина Чудинская раскрыла самую разрушительную для здоровья мозга привычку. Врач заявила, что сильнее всего риск стойких когнитивных нарушений и деменции повышает длительное курение — табачный дым одновременно вызывает спазм сосудов, ухудшает мозговое кровообращение и снижает снабжение тканей кислородом.