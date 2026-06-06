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Забота о себе
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17:30, 6 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Раскрыта самая разрушительная для здоровья мозга привычка

Невролог Чудинская: На фоне длительного курения уменьшается объем серого вещества мозга
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maria Gladkova / Shutterstock / Fotodom

Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская раскрыла самую разрушительную для здоровья мозга привычку. О ней врач предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Врач заявила, что сильнее всего риск стойких когнитивных нарушений и деменции повышает длительное курение. Чудинская объяснила, что табачный дым одновременно вызывает спазм сосудов, ухудшает мозговое кровообращение и снижает снабжение тканей кислородом. Со временем это приводит к тому, что нейроны работают хуже, а мозг быстрее утомляется и медленнее восстанавливается.

По словам доктора, в первую очередь страдают внимание, скорость мышления, рабочая память и способность к принятию решений. Человек может хуже концентрироваться, чаще отвлекаться, медленнее перерабатывать информацию и дольше включаться в умственную работу. Также постепенно снижается обучаемость и гибкость мышления.

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«На фоне длительного курения уменьшается объем серого вещества мозга, ухудшается состояние сосудов, повреждаются нейронные связи и повышается риск нейродегенеративных процессов. Это не всегда ощущается сразу, но со временем отражается на памяти, скорости реакции и устойчивости к нагрузкам», — предостерегла Чудинская.

Врач отметила, что у молодых курильщиков часто раньше проявляются проблемы с вниманием, обучением и скоростью реакции, а у пожилых быстрее увеличивается риск деменции и сосудистых нарушений. Доктор добавила, что пассивное курение тоже опасно: длительное вдыхание табачного дыма связано с ухудшением когнитивных способностей и ростом риска деменции.

Ранее ученые обнаружили простое и эффективное средство для снижения риска деменции. В ходе исследования они установили, что этому способствует умеренное потребление кофе и других напитков, содержащих кофеин.

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