05:12, 16 мая 2026Наука и техника

Ученые назвали простое и эффективное средство от деменции

Science Daily: Кофеин снижает риск развития деменции на 35%
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Умеренное потребление кофе и других напитков, содержащих кофеин, способно снизить риск развития деменции. Об этом сообщает журнал Science Daily со ссылкой на масштабное исследование.

Ученые проанализировали данные более 130 тысяч сотрудников американской сферы здравоохранения, за которыми наблюдали 43 года. Исследование началось, когда участникам было около 40 лет. Выяснилось, что употребление двух-трех чашек кофе в день снижало риск деменции на 35 процентов, при этом дальнейшее увеличение дозы не приносило дополнительной пользы.

Ученые связали это со способностью кофеина блокировать аденозин — химическое вещество, замедляющее активность дофамина и ацетилхолина. У людей, которые пили более двух чашек кофе в сутки, в мозгу обнаружилось меньше амилоидных бляшек, характерных для болезни Альцгеймера. Также исследователи отметили пользу чая: одна-две чашки в день обеспечивали наиболее сильную защиту.

Ранее ученые назвали неожиданную причину ухудшения памяти и мышления. Оказалось, что люди, живущие в районах с более высоким уровнем загрязнения, хуже справлялись с тестами на память, понимание информации и скорость мышления.

    Ученые назвали простое и эффективное средство от деменции

