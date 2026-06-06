Россияне смогут и дальше представлять себя в судах

Глава АЮР Груздев: В России не планируется вводить «адвокатскую монополию»

В России не планируют вводить обязательное наличие статуса адвоката для представителя в гражданском процессе, а значит, граждане и дальше смогут представлять себя при рассмотрении таких судебных дел. Об этом на ПМЭФ-2026 рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, которого цитирует РИА Новости.

Прошлым летом Минюст предложил распространить так называемую «адвокатскую монополию», правило о которой сейчас действует только при рассмотрении уголовных дел, на гражданские и арбитражные дела. Инициативу раскритиковали, сделав это в том числе в связи с возможным подорожанием услуг адвокатов. Позднее в ведомстве заявили, что поправки будут дорабатываться.

«Речь о введении адвокатской монополии точно не идет», — поделился Груздев. «Чтобы каждый гражданин мог обращаться в суд за защитой своих прав только через адвоката в рамках гражданского производства — такой темы нет», — сказал глава АЮР, уточнив, что обсуждение продолжается.

Он объяснил, что гражданских дел в стране рассматривается в десятки раз больше, чем уголовных (20 миллионов против 700-800 тысяч в год) и «все прекрасно понимают последствия».