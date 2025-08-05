Россиян предупредили о возможном росте цен на услуги адвокатов

В России допустили рост цен на услуги адвокатов на фоне реформы законодательства

Законопроект об адвокатской монополии может привести к сужению рынка юридических услуг и удорожанию стоимости услуг адвокатов. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал гендиректор АНО «Центр реализации национальных проектов» Виталий Кривцов, комментируя проект поправок, разработанный Минюстом.

Сейчас у клиента есть выбор: он может обратиться как к адвокату, так и к опытному юристу без статуса, но с десятилетней судебной практикой, заметил Кривцов. Если же доступ в суды получат только адвокаты, конкуренция сократится, а средний чек, скорее всего, вырастет, спрогнозировал он. Цены, по словам собеседника, могут увеличиться ориентировочно на 30-50 процентов, особенно в регионах, где адвокатов меньше.

Такими поправками ведомство хочет добиться, чтобы в суды приходили профессионалы, прошедшие дополнительный отбор, объяснил логику действий Минюста глава АНО «Центр реализации национальных проектов». Однако с рынка это отсечет целый пласт эффективных специалистов, полагает он. Возможно, более мягким решением могла бы стать система сертификации или допуска, где опытный практикующий юрист без статуса адвоката тоже мог бы доказать свое право работать в суде, предположил Кривцов.

О готовящейся в России масштабной реформе судебного представительства стало известно 14 июля. Минюст подготовил в Арбитражный, Гражданский и Уголовный процессуальный кодекс поправки, которыми предложил закрепить право представлять интересы граждан и компаний в судах только за адвокатами. При этом ведомство предусмотрело переходный период, чтобы дать специалистам возможность в упрощенном порядке получить этот статус. Что думают о данном законопроекте другие участники рынка — в материале «Ленты.ру».