ТАСС: На Украине пропал без вести насильно мобилизованный гражданин Молдавии Украинчук

На Украине пропал без вести насильно мобилизованный в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданин Молдавии. О пропаже иностранного гражданина со ссылкой на собственные источники сообщает ТАСС.

Как рассказали изданию источники в российских силовых структурах, речь идет о бойце Василе Украинчуке, который был зачислен в ВСУ в качестве пулеметчика. Вскоре после поступления на службу он бесследно исчез.

«20 мая [сего года] пропал без вести в районе села Ильиновка Краматорского района ДНР "во время выполнения боевого задания"», — сообщили собеседники агентства.

Ранее офицер ВСУ Геннадий Друзенко (украинский военный с этими ФИО внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в беседе с киевским политологом Юрием Романенко назвал сотрудников территориальных центров комплектования бандами, которым можно все, в том числе красть людей.