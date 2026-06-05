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06:02, 5 июня 2026Бывший СССР

Офицер ВСУ назвал ТЦК крадущими людей бандами

Офицер ВСУ Друзенко: ТЦК на Украине стали бандами, которым можно все
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Офицер ВСУ Геннадий Друзенко в беседе с киевским политологом Юрием Романенко назвал сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) бандами, которым можно все, в том числе красть людей.

По его словам, особенность конфликта стало то, что «Украина, залитая деньгами Запада», может гасить социальное недовольство, однако напряжение в обществе продолжает нарастать.

В качестве примера он привел то, что раньше люди блокировали автобусы с военкомами, то теперь в ход идут ножи и даже огнестрельное оружие.

«Мы входим в правовой вакуум. Бандам в составе ТЦК можно все, хватать людей, фактически их воровать с улиц, брать выкуп за то, что тебя просто отпустят», — возмутился Друзенко.

Ранее дети взяли в осаду украинский военкомат в Хмельницком из-за мобилизации их футбольного тренера. Толпа несовершеннолетних организовала протест возле здания ТЦК с требованием отпустить учителя.

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