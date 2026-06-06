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20:03, 6 июня 2026Россия

Россиянин стал жертвой удара БПЛА по судам в Азовском море

Среди жертв атаки БПЛА на суда в Азовском море оказался один россиянин
Антонина Черташ
Антонина Черташ
СюжетАтака БПЛА

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

Среди жертв ударов БПЛА по судам в Азовском море оказался один гражданин России. Об этом сообщает РИА Новости.

Атака беспилотников произошла ранним утром в пятницу, 5 июня. Под удар попали теплоходы «Натра» и «Циркон», которые следовали из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. В результате ударов пять человек не выжили. Четверо из них — граждане Азербайджана. Тела двоих уже обнаружены, их готовят к отправке на родину. Еще двое азербайджанцев остаются на судне «Циркон», которое удерживается на месте поражения из-за угрозы взрыва. Российские спасатели принимают меры для доставки корабля в порт.

Пострадавшие граждане Азербайджана, которые были госпитализированы в больницу Ейска, уже выписаны или находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывается необходимая поддержка со стороны азербайджанского посольства в России. Все пострадавшие размещены в гостинице Ейска и находятся на связи со своими семьями.

Ранее «Известия» сообщили об атаке Вооруженных сил Украины на танкер и сухогрузы в Краснодарском крае. По информации издания, шесть человек были госпитализированы, еще пятерых спасти не удалось.

Оперштаб подтвердил атаку на судно в Краснодарском крае, уточнив, что раненых доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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