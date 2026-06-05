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14:56, 5 июня 2026Россия

Оперштаб подтвердил атаку на судно в Краснодарском крае

Оперштаб: При атаке на судно в Краснодарском крае пострадали шесть человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку на судно в Таганрогском заливе, при которой пострадали шесть человек. Сведения опубликованы в Telegram.

По данным оперштаба, раненых доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Ранее «Известия» сообщили об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на танкер и сухогрузы в Краснодарском крае. По информации издания, шесть человек были госпитализированы, еще пятерых спасти не удалось.

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