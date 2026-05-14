Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:45, 14 мая 2026Наука и техника

Названа неожиданная причина ухудшения памяти и мышления

Stroke: Даже низкий уровень загрязнения воздуха ухудшает работу мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Даже относительно низкий уровень загрязнения воздуха может негативно влиять на память и скорость мышления. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макмастера, опубликовавшие результаты работы в журнале Stroke.

Ученые проанализировали данные почти 7 тысяч человек среднего возраста и сопоставили их когнитивные показатели с уровнем загрязнения воздуха в районах проживания. Особое внимание исследователи уделили мелким частицам PM2.5 и диоксиду азота — веществам, которые образуются из-за автомобильных выхлопов, работы промышленных объектов и лесных пожаров.

Оказалось, что люди, живущие в районах с более высоким уровнем загрязнения, хуже справлялись с тестами на память, понимание информации и скорость мышления. Кроме того, у них чаще выявлялись небольшие изменения в мозге на МРТ. Особенно заметной эта связь оказалась у женщин.

Авторы отмечают, что деменция развивается постепенно, иногда десятилетиями, поэтому раннее воздействие факторов окружающей среды может играть важную роль.

Ранее стало известно, что воздействие загрязненного воздуха замедляет развитие речи у детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство постсоветской страны объявило об отставке

    Постсоветская страна не захотела помогать России в обходе санкций

    Обиженный после расставания россиянин продумал особо жестокое убийство

    В России отреагировали на снижение числа православных в стране

    Обвиняемому в 30 эпизодах мошенничества экс-главе правительства Кузбасса запросили срок

    В выступлениях уехавшего из России стендап-комика заметили реабилитацию нацизма

    МИД Китая объяснил визит в страну попавшего под санкции Рубио

    Названа неожиданная причина ухудшения памяти и мышления

    Страну-партнера России охватили массовые протесты из-за топливного кризиса

    Раскрыты договоренности США и Китая по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok