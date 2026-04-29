15:08, 29 апреля 2026

Обнаружен скрытый фактор замедления развития детей по всему миру

JP: Воздействие загрязненного воздуха замедляет развитие речи у детей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Воздействие загрязненного воздуха во время беременности может замедлять развитие речи и двигательных навыков у детей. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, опубликовавшие результаты работы в журнале Journal of Physiology (JP).

Исследование охватило почти 500 детей, чьи матери во время беременности подвергались разному уровню загрязнения воздуха. Оказалось, что у детей, подвергшихся более высокому воздействию загрязняющих веществ в первом триместре, показатели речевого развития в возрасте 18 месяцев были в среднем на 5–7 пунктов ниже.

Особенно выраженный эффект наблюдался у недоношенных детей. В этой группе высокое воздействие загрязнения на протяжении всей беременности было связано с более низкими показателями моторного развития — в среднем на 11 пунктов ниже по сравнению с детьми, подвергшимися меньшему воздействию.

Ученые отмечают, что речь идет о загрязнителях, связанных прежде всего с транспортом — таких, как диоксид азота и мелкие твердые частицы. При этом уровни загрязнения в исследовании соответствовали действующим нормам, но превышали более строгие рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Авторы подчеркивают, что первые этапы развития — от зачатия до двух лет — критически важны для формирования мозга. По их мнению, даже «допустимые» уровни загрязнения воздуха могут оказывать влияние на развитие ребенка.

Ранее ученые выяснили, что накапливающийся в организме микропластик вызывает развитие болезней печени.

