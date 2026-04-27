Обнаружен скрытый фактор развития болезней печени

NRGH: Накапливающийся в организме микропластик вызывает развитие болезней печени

Микропластик, накапливающийся в организме, может играть роль в развитии заболеваний печени. К такому выводу пришли исследователи из Плимутского университета. Их обзор опубликован в журнале Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology (NRGH).

Ученые проанализировали десятки исследований и обнаружили, что микроскопические частицы пластика уже находят в печени человека и животных. Эти частицы способны вызывать воспаление, окислительный стресс и фиброз — процессы, характерные для тяжелых заболеваний печени. При этом сама печень выполняет роль «фильтра» организма, обрабатывая все, что попадает с пищей, водой и воздухом, поэтому именно она становится одной из главных мишеней для таких загрязнений.

Авторы отмечают, что традиционные факторы риска — ожирение и алкоголь — не полностью объясняют рост заболеваний печени во всем мире. По их мнению, микропластик может усиливать уже существующие повреждения, а также переносить в организм токсичные вещества, бактерии и даже соединения, нарушающие гормональный баланс. В связи с этим исследователи предложили новый термин — «пластик-индуцированное повреждение печени».

При этом ученые подчеркивают: прямое влияние микропластика на здоровье человека пока изучено не до конца, и необходимы дополнительные клинические данные. Однако сам факт накопления пластика в тканях уже вызывает серьезные опасения.

