Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:41, 27 апреля 2026

Обнаружен скрытый фактор развития болезней печени

NRGH: Накапливающийся в организме микропластик вызывает развитие болезней печени
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

Микропластик, накапливающийся в организме, может играть роль в развитии заболеваний печени. К такому выводу пришли исследователи из Плимутского университета. Их обзор опубликован в журнале Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology (NRGH).

Ученые проанализировали десятки исследований и обнаружили, что микроскопические частицы пластика уже находят в печени человека и животных. Эти частицы способны вызывать воспаление, окислительный стресс и фиброз — процессы, характерные для тяжелых заболеваний печени. При этом сама печень выполняет роль «фильтра» организма, обрабатывая все, что попадает с пищей, водой и воздухом, поэтому именно она становится одной из главных мишеней для таких загрязнений.

Авторы отмечают, что традиционные факторы риска — ожирение и алкоголь — не полностью объясняют рост заболеваний печени во всем мире. По их мнению, микропластик может усиливать уже существующие повреждения, а также переносить в организм токсичные вещества, бактерии и даже соединения, нарушающие гормональный баланс. В связи с этим исследователи предложили новый термин — «пластик-индуцированное повреждение печени».

При этом ученые подчеркивают: прямое влияние микропластика на здоровье человека пока изучено не до конца, и необходимы дополнительные клинические данные. Однако сам факт накопления пластика в тканях уже вызывает серьезные опасения.

Ранее стало известно, что скопление стареющих иммунных клеток способствует жировой болезни печени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия сделала заявление о вызове своего посла в МИД России

    В России ответили на возможность запрета советской символики в Берлине

    Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

    Названа дата резкой смены погоды в Москве

    В российском регионе ураган перевернул движущийся грузовик

    Российская делегация рассказала об инициативе Путина по евразийской безопасности

    Отрезавшая клиентке длинные волосы парикмахер разгневала пользователей сети

    В России назвали цели самолета-разведчика США у границ Калининградской области

    Путин процитировал высказывание Солженицына о власти

    В России вынесли первый приговор за изображение международного движения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok