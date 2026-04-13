16:45, 13 апреля 2026Наука и техника

Назван простой способ выявить риск жировой болезни печени

Front Nutr: Соотношение глюкозы и холестерина указывает на риск болезни печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Соотношение уровня глюкозы натощак и «хорошего» холестерина может помочь выявить риск жировой болезни печени даже у людей без диабета. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные 13 682 взрослых. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

Выяснилось, что у людей с относительно высоким уровнем глюкозы и низким уровнем «хорошего» холестерина заболевание встречается заметно чаще. При увеличении этого соотношения риск жировой болезни печени возрастает примерно на 23 процента. При этом повышение риска происходит неравномерно: на определенном этапе он увеличивался особенно быстро.

Авторы показали, что такое сочетание показателей крови точнее указывает на заболевание, чем уровень глюкозы и холестерина по отдельности. Это объясняется тем, что оно одновременно отражает нарушения обмена сахара и жиров — ключевые процессы, связанные с накоплением жира в печени.

Дополнительный анализ показал, что около 60 процентов этой связи зависит от лишнего веса. Тем не менее даже без выраженного ожирения такое соотношение может служить простым и доступным способом раннего выявления риска заболевания.

Ранее ученые выяснили, что добавка из цельных томатов помогает в борьбе с жировой болезнью печени.

