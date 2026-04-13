Обычный овощ оказался помощником в борьбе с жировой болезнью печени

JTM: Добавка из цельных томатов помогает в борьбе с жировой болезнью печени

Добавка из цельных томатов может помочь в борьбе с жировой болезнью печени, связанной с нарушением обмена веществ (MASLD). К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в Journal of Translational Medicine (JTM). Они показали, что комплекс веществ из томата способен воздействовать на ключевые процессы, лежащие в основе заболевания.

В ходе эксперимента ученые использовали клетки печени человека и изучили, как на них влияет специальная томатная добавка, обогащенная антиоксидантами. Анализ показал, что она снижает уровень жиров, накапливающихся в печени, включая триглицериды и эфиры холестерина. Также уменьшалось содержание других липидов, связанных с повреждением клеток и развитием воспаления.

Кроме того, добавка подавляла активность сигнальных молекул, участвующих в прогрессировании болезни. Речь идет о белках, которые связаны с воспалением, гибелью клеток и развитием фиброза — процессов, приводящих к циррозу и раку печени. Это указывает на то, что эффект томата может быть не только метаболическим, но и противовоспалительным.

Авторы отмечают, что важную роль играет не один компонент, а сочетание веществ — в частности, ликопина, полифенолов и других антиоксидантов. В комплексе они работают эффективнее, чем по отдельности, воздействуя сразу на несколько механизмов болезни.

Ученые подчеркивают, что такие добавки могут стать дополнением к здоровому питанию — например, средиземноморской диете, — но требуют подтверждения в клинических испытаниях на людях.

Ранее ученые выяснили, что брокколи, цветная капуста и рукола снижают риск заболеваний сердца.