Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:03, 13 апреля 2026

Обычный овощ оказался помощником в борьбе с жировой болезнью печени

JTM: Добавка из цельных томатов помогает в борьбе с жировой болезнью печени
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uunal / Shutterstock / Fotodom

Добавка из цельных томатов может помочь в борьбе с жировой болезнью печени, связанной с нарушением обмена веществ (MASLD). К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в Journal of Translational Medicine (JTM). Они показали, что комплекс веществ из томата способен воздействовать на ключевые процессы, лежащие в основе заболевания.

В ходе эксперимента ученые использовали клетки печени человека и изучили, как на них влияет специальная томатная добавка, обогащенная антиоксидантами. Анализ показал, что она снижает уровень жиров, накапливающихся в печени, включая триглицериды и эфиры холестерина. Также уменьшалось содержание других липидов, связанных с повреждением клеток и развитием воспаления.

Материалы по теме:
Томатный сок: польза и вред для здоровья, как приготовить в домашних условиях
Томатный сок:польза и вред для здоровья, как приготовить в домашних условиях
17 июля 2025
Когда сажать помидоры для рассады в 2026 году: лунный календарь
Когда сажать помидоры для рассады в 2026 году:лунный календарь
6 февраля 2026

Кроме того, добавка подавляла активность сигнальных молекул, участвующих в прогрессировании болезни. Речь идет о белках, которые связаны с воспалением, гибелью клеток и развитием фиброза — процессов, приводящих к циррозу и раку печени. Это указывает на то, что эффект томата может быть не только метаболическим, но и противовоспалительным.

Авторы отмечают, что важную роль играет не один компонент, а сочетание веществ — в частности, ликопина, полифенолов и других антиоксидантов. В комплексе они работают эффективнее, чем по отдельности, воздействуя сразу на несколько механизмов болезни.

Ученые подчеркивают, что такие добавки могут стать дополнением к здоровому питанию — например, средиземноморской диете, — но требуют подтверждения в клинических испытаниях на людях.

Ранее ученые выяснили, что брокколи, цветная капуста и рукола снижают риск заболеваний сердца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось. За 16 часов российские позиции были атакованы почти две тысячи раз

    В Москве начали замечать редких перелетных птиц

    Президент Словакии высказался об отношениях с Венгрией после поражения Орбана

    Найден таинственный неизвестный остров в опасной зоне на морских картах

    Психотерапевт перечислил тревожные звонки начавшейся зависимости от порно

    Дмитриев предрек катастрофу в ЕС из-за итогов выборов в Венгрии

    Банальная ошибка с микроволновкой обернулась «ужасным взрывом»

    Мадьяр пообещал сделать Венгрию «сильным союзником» НАТО

    Трамп задумался возобновить удары по Ирану

    В Словакии назвали победу Мадьяра «черным днем» для Венгрии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok