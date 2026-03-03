Популярные овощи оказались защитниками от сердечно-сосудистых заболеваний

Nutrients: Брокколи, цветная капуста и руккола снижают риск заболеваний сердца

Брокколи, белокочанная и краснокочанная капуста, цветная капуста, руккола и другие крестоцветные овощи могут быть связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришла автор обзорной работы, в которой проанализированы данные о химическом составе этих продуктов и их возможных биологических эффектах. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

Основное внимание в обзоре уделено биоактивным соединениям — прежде всего глюкозинолатам и их производным, а также полифенолам, каротиноидам, фитостеролам и пищевым волокнам. В лабораторных и доклинических моделях эти вещества связывают со снижением воспаления, уменьшением окислительного стресса, влиянием на уровень холестерина и регуляцию сосудистого тонуса. Отдельные эксперименты указывают на возможное антиагрегантное действие и влияние на процессы, участвующие в развитии атеросклероза.

В обзоре также рассмотрены данные о том, как обработка овощей влияет на содержание активных веществ. Варка, приготовление на пару, ферментация и хранение могут как снижать концентрацию глюкозинолатов, так и изменять их форму, что потенциально отражается на биодоступности. В некоторых случаях ферментация повышала содержание отдельных фенольных соединений, в других — приводила к их уменьшению.

При этом автор подчеркивает, что значительная часть доказательств основана на in vitro и in vivo исследованиях, а клинических работ с крупными выборками пока немного. Поэтому крестоцветные овощи рассматриваются как перспективный компонент рациона с потенциальным кардиопротективным действием, однако для подтверждения их роли в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний необходимы дополнительные клинические исследования.

