Вулкану на Камчатке присвоили красный код опасности после выброса пепла на 12 километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров

На Камчатке вулкану Шивелуч присвоили наивысший, «красный», код авиационной опасности из-за выброса пепла. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Извержение произошло днем 6 июня. Столб пепла поднялся на 12 километров над уровнем моря, а ветер понес его в сторону Камчатского залива. Шлейф растянулся на 50 километров. Спасатели призвали жителей и гостей полуострова немедленно закрыть окна и двери, без лишней нужды не выходить на улицу. В случае если уборка пепла неизбежна, ее нужно проводить только в средствах индивидуальной защиты.

Шивелуч, чья высота составляет 3283 метра, а возраст оценивается в 60-70 тысяч лет, считается одним из самых опасных вулканов не только на Камчатке, но и в мире.

На Камчатке также в последнее время регулярно выбрасывает пепел другой вулкан — Безымянный. Последний залп был 19 мая, и его высота превысила десять километров.