Вулкану на Камчатке присвоили красный код опасности после выброса пепла на 12 километров

На Камчатке вулкану Шивелуч присвоили наивысший, «красный», код авиационной опасности из-за выброса пепла. Об этом сообщает Baza в Telegram.
Извержение произошло днем 6 июня. Столб пепла поднялся на 12 километров над уровнем моря, а ветер понес его в сторону Камчатского залива. Шлейф растянулся на 50 километров. Спасатели призвали жителей и гостей полуострова немедленно закрыть окна и двери, без лишней нужды не выходить на улицу. В случае если уборка пепла неизбежна, ее нужно проводить только в средствах индивидуальной защиты.
Шивелуч, чья высота составляет 3283 метра, а возраст оценивается в 60-70 тысяч лет, считается одним из самых опасных вулканов не только на Камчатке, но и в мире.
На Камчатке также в последнее время регулярно выбрасывает пепел другой вулкан — Безымянный. Последний залп был 19 мая, и его высота превысила десять километров.