В Казахстане раскрыли значение визита Путина в Астану

Посол Казахстана Абаев: В ходе визита Путина в Астану были приняты знаковые решения

В ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан 27-29 мая были приняты знаковые решения для обеих стран. Об этом в интервью корреспонденту «Ленты.ру» рассказал посол Казахстана в России Даурен Абаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Наши страны формируют ядро евразийской экономической интеграции, а казахстанско-российские отношения носят стратегический характер», — подчеркнул дипломат, комментируя итоги визита Путина в Астану и заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что главы государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили ряд стратегических документов, направленных на развитие объединения. В частности, он упомянул начало переговоров по внесению изменений в Соглашение о свободной торговле с Сербией и заключению Соглашения о свободной торговле с Тунисом, а также совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС.

«Принятые на саммите решения оказывают положительное влияние на благосостояние граждан, в том числе Казахстана и России», — резюмировал посол.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук оценил в интервью корреспонденту «Ленты.ру» перспективы объединений на территории бывшего СССР. Он отметил, что СНГ является важнейшим и историческим форматом, где «наиболее широкое» количество стран постсоветского пространства сотрудничают в сфере экономики, обороны и образования.